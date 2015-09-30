ServiceClub - автосервис в Москве
г. Москва ул. Академика Скрябина д. 19, с.1.

с 10:00 до 21:00 | без выходных

+7 (916) 966-96-82

Ремонт премиум и спорт авто

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Преимущества нашего автосервиса

  • Высокая квалификация персонала
  • Низкие цены
  • Удобная оплата работ
  • Участвуем в государственных тендерах
  • Работаем с корпоративными клиентами
  • Высокая скорость выполнения работ
  • Есть все необходимые сертификаты

Гарантии

  • На ремонт ДВС — 10.000 или 6 месяцев (что наступит раньше)
  • Ремонт АКПП — 10.000 или 6 месяцев (что наступит раньше)
  • Техническое обслуживание авто — 30 дней
  • Ремонт электрооборудования — 30 дней ( стартеры/генераторы — 6 месяцев)
  • Остальные работы не входящие в перечень 30 дней

Все консультации Вы можете получить по телефону у мастера-приемщика.

+7(916)966-96-82

Автосервис в Москве

Наш автосервис предлагает различные услуги по ремонту автомобиле в Москве.

ServiceClub — автосервис в ЮВАО

ServiceClub— это современный автосервис, специализирующийся на всех видах ремонта и технического обслуживания любых автомобилей.

   Наша команда слесарей имеет огромный опыт в ремонте любых видов автомобилей, мы гарантируем нашим клиентам отличный уровень выполненных работ. В нашей базе клиентов числятся как знаменитости, так и обычные граждане которые хотят, чтобы вся работа была произведена честно и не дорого! Наш техцентр готов принять членов автомобильных клубов с небольшим дисконтом на работы, в чем выгода выбрать наш автосервис в качестве партнера можете прочитать тут.

Широкий выбор услуг

Мы предлагаем нашим клиентам широки выбор услуг по ремонту автомобилей в Москве.

Диагностика автомобиля

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Мойка автомобиля

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Заправка кондиционера

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Шиномонтаж и хранение

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Ремонт трансмисий

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Замена масла в ДВС

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Ремонт двигателей

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Ремонт ходовой части

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Восстановление различных узлов автомобиля

Мы предлагаем нашим клиентам широки выбор услуг по восстановлению агрегатов в Москве. Профессионально восстановим и дадим гарантию на дорогостоящие агрегаты на автомобиле, ознакомьтесь с нашими услугами.

Восстановление АКПП

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Восстановление ТНВД

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Ремонт рулевых реек

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Ремонт турбин

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Стартеры и генераторы

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Качественный ремонт авто по профилю

Наш техцентр имеет все необходимое оборудование, опыт обслуживания, ремонт автомобилей таких марок как BMW, Mercedes, Audi, VW, Infiniti, Nissan.

Выберите одно из профильных направлений и узнайте стоимость на наши услуги.

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Ремонт любых автомобилей

Помимо профильных автомобилей наш автосервис производит ремонт любых автомобильных марок и моделей. Все наши работы выполняются согласно техническому регламенту заводов-производителей. Будьте уверены, что Вы отдаете свой автомобиль в руки профессионалам по ремонту автомобилей любой сложности.

  • Volvo - Автосервис Москва ЮВАО
  • Toyota - Автосервис Москва ЮВАО
  • Volkswagen - Автосервис Москва ЮВАО
  • Suzuki - Автосервис Москва ЮВАО
  • Subaru - Автосервис Москва ЮВАО
  • Ssangyong - Автосервис Москва ЮВАО
  • Skoda - Автосервис Москва ЮВАО
  • Seat - Автосервис Москва ЮВАО
  • Saab - Автосервис Москва ЮВАО
  • Renault - Автосервис Москва ЮВАО
  • Lexus - Автосервис Москва ЮВАО
  • Lifan - Автосервис Москва ЮВАО
  • Ford - Автосервис Москва ЮВАО
  • Gaz - Автосервис Москва ЮВАО
  • Audi - Автосервис Москва ЮВАО
  • Bmw - Автосервис Москва ЮВАО
  • Cadillac - Автосервис Москва ЮВАО
  • Chery - Автосервис Москва ЮВАО
  • Chrysler - Автосервис Москва ЮВАО
  • Citroen - Автосервис Москва ЮВАО
  • Daewoo - Автосервис Москва ЮВАО
  • Dodge - Автосервис Москва ЮВАО
  • Datsun - Автосервис Москва ЮВАО
  • Fiat - Автосервис Москва ЮВАО
  • Land rover - Автосервис Москва ЮВАО
  • Lada - Автосервис Москва ЮВАО
  • Kia - Автосервис Москва ЮВАО
  • Jeep - Автосервис Москва ЮВАО
  • Jaguar - Автосервис Москва ЮВАО
  • Infiniti - Автосервис Москва ЮВАО
  • Honda - Автосервис Москва ЮВАО
  • Mersedes - Автосервис Москва ЮВАО
  • Mazda - Автосервис Москва ЮВАО
  • Mitsubishi - Автосервис Москва ЮВАО
  • Nissan - Автосервис Москва ЮВАО
  • Opel - Автосервис Москва ЮВАО
  • Peugeot - Автосервис Москва ЮВАО
  • Porshe - Автосервис Москва ЮВАО
  • Ravon - Автосервис Москва ЮВАО
  • Acura - Автосервис Москва ЮВАО

Наши работы

Мы ведем нашу страничку в instagramm с примерами наших работ, посмотрите с чем нам приходится сталкиваться в обычной жизни smile - Автосервис Москва ЮВАО

serviceclubsu

Ремонт премиум и спорт авто

373a99077d5cb3d71c35310c8c17fc59 - Автосервис Москва ЮВАО
AMG logo - Автосервис Москва ЮВАО
bmwlog - Автосервис Москва ЮВАО
porsche logo 1 scaled - Автосервис Москва ЮВАО

Преимущества нашего автосервиса

  • Высокая квалификация персонала
  • Низкие цены
  • Удобная оплата работ
  • Участвуем в государственных тендерах
  • Работаем с корпоративными клиентами
  • Высокая скорость выполнения работ
  • Есть все необходимые сертификаты

Гарантии

  • На ремонт ДВС — 10.000 или 6 месяцев (что наступит раньше)
  • Ремонт АКПП — 10.000 или 6 месяцев (что наступит раньше)
  • Техническое обслуживание авто — 30 дней
  • Ремонт электрооборудования — 30 дней ( стартеры/генераторы — 6 месяцев)
  • Остальные работы не входящие в перечень 30 дней

Все консультации Вы можете получить по телефону у мастера-приемщика.

+7(916)966-96-82

Контакты и схема проезда

Наш адрес и телефон

г. Москва ул. Академика Скрябина д. 19, с.1.

с 10:00 до 21:00 | без выходных

+7 (916) 966-96-82

Консультируем по любым вопросам связанных

с ремонтом автомобилей БЕСПЛАТНО!

ServiceClub - автосервис в Москве