Ремонт премиум и спорт авто
Преимущества нашего автосервиса
- Высокая квалификация персонала
- Низкие цены
- Удобная оплата работ
- Участвуем в государственных тендерах
- Работаем с корпоративными клиентами
- Высокая скорость выполнения работ
- Есть все необходимые сертификаты
Гарантии
- На ремонт ДВС — 10.000 или 6 месяцев (что наступит раньше)
- Ремонт АКПП — 10.000 или 6 месяцев (что наступит раньше)
- Техническое обслуживание авто — 30 дней
- Ремонт электрооборудования — 30 дней ( стартеры/генераторы — 6 месяцев)
- Остальные работы не входящие в перечень 30 дней
Все консультации Вы можете получить по телефону у мастера-приемщика.
+7(916)966-96-82
Автосервис в Москве
Наш автосервис предлагает различные услуги по ремонту автомобиле в Москве.
ServiceClub — автосервис в ЮВАО
ServiceClub— это современный автосервис, специализирующийся на всех видах ремонта и технического обслуживания любых автомобилей.
Наша команда слесарей имеет огромный опыт в ремонте любых видов автомобилей, мы гарантируем нашим клиентам отличный уровень выполненных работ. В нашей базе клиентов числятся как знаменитости, так и обычные граждане которые хотят, чтобы вся работа была произведена честно и не дорого! Наш техцентр готов принять членов автомобильных клубов с небольшим дисконтом на работы, в чем выгода выбрать наш автосервис в качестве партнера можете прочитать тут.
Широкий выбор услуг
Мы предлагаем нашим клиентам широки выбор услуг по ремонту автомобилей в Москве.
Диагностика автомобиля
Мойка автомобиля
Заправка кондиционера
Шиномонтаж и хранение
Ремонт трансмисий
Замена масла в ДВС
Ремонт двигателей
Ремонт ходовой части
Восстановление различных узлов автомобиля
Мы предлагаем нашим клиентам широки выбор услуг по восстановлению агрегатов в Москве. Профессионально восстановим и дадим гарантию на дорогостоящие агрегаты на автомобиле, ознакомьтесь с нашими услугами.
Восстановление АКПП
Восстановление ТНВД
Ремонт рулевых реек
Ремонт турбин
Стартеры и генераторы
Качественный ремонт авто по профилю
Наш техцентр имеет все необходимое оборудование, опыт обслуживания, ремонт автомобилей таких марок как BMW, Mercedes, Audi, VW, Infiniti, Nissan.
Выберите одно из профильных направлений и узнайте стоимость на наши услуги.
Ремонт любых автомобилей
Помимо профильных автомобилей наш автосервис производит ремонт любых автомобильных марок и моделей. Все наши работы выполняются согласно техническому регламенту заводов-производителей. Будьте уверены, что Вы отдаете свой автомобиль в руки профессионалам по ремонту автомобилей любой сложности.
Наши работы
Мы ведем нашу страничку в instagramm с примерами наших работ, посмотрите с чем нам приходится сталкиваться в обычной жизни
Ремонт премиум и спорт авто
Преимущества нашего автосервиса
- Высокая квалификация персонала
- Низкие цены
- Удобная оплата работ
- Участвуем в государственных тендерах
- Работаем с корпоративными клиентами
- Высокая скорость выполнения работ
- Есть все необходимые сертификаты
Гарантии
- На ремонт ДВС — 10.000 или 6 месяцев (что наступит раньше)
- Ремонт АКПП — 10.000 или 6 месяцев (что наступит раньше)
- Техническое обслуживание авто — 30 дней
- Ремонт электрооборудования — 30 дней ( стартеры/генераторы — 6 месяцев)
- Остальные работы не входящие в перечень 30 дней
Все консультации Вы можете получить по телефону у мастера-приемщика.
+7(916)966-96-82
Контакты и схема проезда
Наш адрес и телефон
г. Москва ул. Академика Скрябина д. 19, с.1.
с 10:00 до 21:00 | без выходных
Консультируем по любым вопросам связанных
с ремонтом автомобилей БЕСПЛАТНО!