Автосервис в Москве

ServiceClub — автосервис в ЮВАО

ServiceClub— это современный автосервис, специализирующийся на всех видах ремонта и технического обслуживания любых автомобилей.

Наша команда слесарей имеет огромный опыт в ремонте любых видов автомобилей, мы гарантируем нашим клиентам отличный уровень выполненных работ. В нашей базе клиентов числятся как знаменитости, так и обычные граждане которые хотят, чтобы вся работа была произведена честно и не дорого! Наш техцентр готов принять членов автомобильных клубов с небольшим дисконтом на работы, в чем выгода выбрать наш автосервис в качестве партнера можете прочитать тут.